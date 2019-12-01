Modificarán rutas del transporte público durante la Feria Internacional Ganadera de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 19:35:38

Querétaro, Querétaro, 1 de octubre de 2026.- Para facilitar el traslado masivo de familias y asistentes a la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) implementará un operativo especial de transporte público que incluirá unidades Qrobús gratuitas, rutas exprés y la modalidad de taxis colectivos, informó el titular de la dependencia, Gerardo Cuanalo Santos.

Destacó que, tras los resultados obtenidos en la edición anterior, donde el sistema movilizó a más de 113 mil usuarios, este año se reforzará la estrategia para garantizar trayectos ágiles, seguros y económicos directo al Ecocentro Expositor.

A diferencia de otros servicios regulares, detalló, la ruta especial de Qrobús partirá desde el Centro Cultural Gómez Morín directo al recinto ferial sin ningún costo para los usuarios y sin requerir tarjeta física o abordaje digital y la salidas cada 20 a 30 minutos, haciendo uso del carril confinado sobre la avenida Constituyentes.

Como novedad para la edición 2026, refirió, la AMEQ autorizó el esquema de taxi colectivo o «taxi de ruta», el cual operará desde el mismo punto de origen con una tarifa fija para cuatro pasajeros.

“Hemos implementado este nuevo esquema con salida en el Centro Cultural Gómez Morín con un costo de 25 pesos por pasajero para hasta cuatro personas. Asimismo, recordamos que los usuarios que aborden taxis individuales en cualquier punto de la ciudad pueden escanear el taxímetro digital ubicado en las ventanillas traseras del vehículo para asegurar el cobro de una tarifa autorizada y garantizada”.

Aseguró que el transporte público ajustará sus frecuencias y horarios de operación según la afluencia prevista en la cartelera del evento, es decir, de lunes a miércoles el horario será de las 11:00 a 12:30 horas y de jueves a domingo los horarios serán de las 11:00 a 1:30 horas.

“Para la cobertura nocturna extendida hasta las 02:30 a.m. con salidas gratuitas y directas de Qrobús con destino a la Alameda Hidalgo”.

“Con este despliegue, las autoridades de movilidad buscan disminuir la carga vehicular en las vías de acceso al Ecocentro Expositor y ofrecer una alternativa accesible para que miles de queretanos y visitantes disfruten de la máxima fiesta del estado”.