Ministra Yasmín Esquivel: "Por primera vez en la historia, mayoría de mujeres" en el Pleno de la SCJN
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 13:06:43
Ario de Rosales, Michoacán, a 7 de marzo  del 2026.— Al conmemorar el 211 Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación en Ario de Rosales, la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, sentenció que México ha cambiado y que el Poder Judicial refleja esta transformación histórica, destacando que hoy el Pleno de la Corte cuenta con cinco mujeres de nueve integrantes, configurando una mayoría femenina por primera vez en la historia.

La Ministra contextualizó datos del presente  comparándolo con el pasado, "Desde que se instaló el primer Tribunal Supremo hace 211 años, ha habido cerca de 500 hombres ministros... y únicamente hasta el año pasado 15 mujeres en la historia." Señaló que pasaron más de 150 años para que llegara la primera mujer en 1961.

Esquivel Mossa enfatizó que esta nueva integración es la materialización de la justicia anhelada por Morelos y Pavón.

 "Hoy, después de la reforma y de la elección del año pasado, tenemos una integración en el pleno de la corte donde hay cinco mujeres de nueve de sus integrantes. Por primera vez en la historia, mayoría de mujeres. Eso también es justicia," concluyó.

La ceremonia, que también contó con la presencia del Magistrado Presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Alberto Gama Coria, sirvió para honrar el origen de la justicia mexicana en suelo michoacano.

