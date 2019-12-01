Militantes del Partido Acción Nacional realizan caminata en Morelia; cierran avenida Madero

Militantes del Partido Acción Nacional realizan caminata en Morelia; cierran avenida Madero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 20:06:47
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Morelia, Michoacán, 16 de abril de 2026.- Integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) llevan a cabo una caminata que ha provocado el cierre de la avenida Madero, a la altura de Las Tarascas, desde donde avanzan con dirección a la Plaza Morelos por la avenida Acueducto.

La movilización es encabezada por Jorge Romero Herrera y el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, y se prevé que concluya con un mitin político en la Plaza Morelos en respaldo a sus aspiraciones.

Ante esta situación, autoridades implementaron un operativo vial en diversos puntos de la zona, el cual está a cargo de la Unidad de Protección en Vialidades Urbanas de la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo de evitar incidentes entre automovilistas y peatones.

Finalmente, se recomienda a la población circular con precaución, seguir las indicaciones del personal de tránsito y considerar el uso de rutas alternas para evitar contratiempos.

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