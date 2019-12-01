Mil mujeres respaldan a Gaby Molina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 16:27:39

Morelia, Michoacán, a 18 de octubre de 2025.- Alrededor de mil mujeres respaldaron a Gaby Molina en un cálido encuentro con lideresas de diversos sectores y de distintos municipios, quienes compartieron sueños y retos, resaltando la idea que todas son poderosas y maravillosas.

“Todas tenemos poder y hacemos maravillas en el día a día, el hogar, el trabajo, el campo y diversos espacios. Es tiempos de mujeres, nuestra lucha no es en vano y seguiremos tejiendo redes, no se trata de mí, sino de nosotras”, expresó Gaby Molina.

Resaltaron la trayectoria de Gaby como mujer de izquierda, forjada en los movimientos sociales y su cercanía al pueblo a lo largo de 25 años de servicio público, recordando su camino como fundadora de PARES y Mujeres Organizadas de Izquierda (Modi) ambas para luchar por los Derechos de las Mujeres.

En el encuentro organizado por Humanas sin Violencia y Mujeres por la Paridad se dieron cita lideresas de grupos de vecinos, comerciantes, organizaciones sociales, indígenas, activistas, artesanas, defensoras de derechos humanos, empresarias, académicas, feministas, amas de casa, artistas, entre otras.

Hubo presencia de más de 50 municipios, lo que nutrió el encuentro con historias de mujeres de todas las regiones del estado, a quienes escuchó con atención Gaby Molina.

Somos el presente y el futuro de Michoacán; es tiempo de mujeres; ni un paso atrás; unidas somos más fuertes, se escuchó varias veces en el auditorio. “Venimos a escucharlas”, reiteró Gaby Molina junto a las activistas y las anfitrionas.