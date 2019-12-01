Miguel Torruco Garza asume subsecretaría de Prevención de las Violencias en la SSPC

Ciudad de México, 3 de marzo de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que Miguel Torruco Garza asumió la titularidad de la subsecretaría de Prevención de las Violencias, con la encomienda de fortalecer la estrategia de seguridad desde las causas.

De acuerdo con la dependencia, la subsecretaría que ahora encabeza Torruco Garza tendrá bajo su responsabilidad el programa “México Imparable”, a través del cual se contempla la construcción de 100 Centros Comunitarios en todo el país. Estos espacios estarán ubicados en territorios estratégicos para la construcción de paz y estarán enfocados principalmente en las juventudes.

Los centros integrarán actividades deportivas, culturales y atención a la salud mental como ejes prioritarios para prevenir las violencias y contribuir a la reconstrucción del tejido social desde las comunidades.

Asimismo, la SSPC detalló que la subsecretaría impulsará acciones territoriales y comunitarias mediante la coordinación interinstitucional, con base en el civismo, la educación, el deporte, la cultura, la salud mental y la participación social. Estas políticas públicas estarán sustentadas en evidencia, con el objetivo de prevenir el delito, fortalecer la cohesión comunitaria y promover una cultura de paz, ampliando las oportunidades para las y los jóvenes en el país.