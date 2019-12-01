Migrantes con estudios universitarios podrán ser integrados al sector productivo, define 76 Legislatura de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 15:53:38
Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- Ante el retorno de migrantes al estado, la Septuagésima Sexta Legislatura reformó la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de que aquellos que cuenten con estudios de licenciatura o posgrado, puedan ser integrados al sector productivo.

En Sesión Extraordinaria, las y los diputados votaron a favor de adicionar la fracción XIX Bis, en el artículo 7 de la citada ley, para definir que en la generación de las políticas públicas a cargo de los órganos del Estado, deberá diseñar y ejecutar, en coordinación con la iniciativa privada, un programa de apoyo para migrantes víctimas de repatriación forzosa y que cuenten con estudios equivalentes a licenciatura o posgrado, a efecto de integrarlos al sector productivo del Estado.

En el Dictamen emitido por la Comisión de Migración, sobre la iniciativa de la diputada Adriana Campos Huirache, quedó establecido que la reforma, se actúa en congruencia con el principio de reintegración social, productiva y cultural de los migrantes retornados, plasmado en el marco jurídico estatal.

“Su inclusión especifica en la Ley permitirá, establecer bases normativas para atraer el talento dreamers a Michoacán, para generar esquemas de colaboración entre el sector público y privado con el fin de crear condiciones de reinserción digna, productiva y no discriminatoria para jóvenes altamente preparados”, precisa el Dictamen. 

En las consideraciones, quedó establecido que la medida reconoce el valor del capital humano formado en el extranjero y lo canaliza para fortalecer las capacidades locales, particularmente en sectores como la ciencia, la tecnología, educación, innovación y economía digital.

La Comisión de Migración determinó que la adhesión de la fracción XIX Bis, en el artículo 7 se trata de una medida visionaria, incluyente y necesaria para enfrentar los retos migratorios contemporáneos, transformando el fenómeno del retorno en una oportunidad de desarrollo y bienestar para Michoacán.

