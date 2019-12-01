Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 09:04:23

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2026.– El empresario y político michoacano César Osuna Belmonte expresó su respaldo a la designación de Carlos Torres Piña como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, al considerar que su triunfo en la encuesta representa una decisión que debe respetarse y respaldarse por encima de intereses personales o de grupo.

Osuna Belmonte sostuvo que el proceso interno de Morena ya tiene un resultado y que Carlos Torres Piña obtuvo el respaldo ciudadano necesario para encabezar esta responsabilidad, por lo que consideró que no existen razones legítimas para pretender reabrir la contienda o impulsar una segunda encuesta.

“Michoacán ya tiene coordinador de la 4T y es Carlos Torres Piña. Ganó la encuesta y hay que respetar los resultados. No se puede pretender desconocer una decisión porque no favoreció los intereses personales de algunos actores políticos”, expresó.

El político michoacano señaló que insistir en una segunda medición únicamente para buscar un resultado distinto sería anteponer aspiraciones particulares al proyecto colectivo de la Cuarta Transformación.

Asimismo, hizo un llamado a cerrar filas en torno a la decisión tomada, dejar atrás las diferencias internas y concentrar los esfuerzos en fortalecer el movimiento de cara a los próximos retos políticos y electorales de Michoacán.

Finalmente, César Osuna Belmonte reiteró su confianza en Carlos Torres Piña y afirmó que la unidad debe construirse respetando las reglas, los acuerdos y, sobre todo, la voluntad expresada en las encuestas.

“Los resultados se respetan, no se negocian. Michoacán necesita unidad y liderazgo, no más disputas internas por intereses personales”, concluyó.