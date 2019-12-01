Michoacán triplica superficie de conservación forestal; más de 212 mil hectáreas protegidas

Michoacán triplica superficie de conservación forestal; más de 212 mil hectáreas protegidas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 13:10:04
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Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2026.- Michoacán actualmente suma 212 mil 909 hectáreas integradas al Sistema Estatal de Áreas de Conservación, bajo un esquema de protección y manejo sustentable, como resultado de las estrategias de restauración que se implementan.

Durante la actual administración se ha triplicado la cobertura y preservación de las superficies forestales en el territorio estatal, al pasar de 72 mil 418 hectáreas registradas en 2021 a más de 212 mil 909 hectáreas hasta el momento.

La cobertura se extiende a lo largo de 74 municipios a través de diversas modalidades de resguardo, como Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Restauración Ambiental, Zonas de Protección Ambiental y Áreas Voluntarias de Conservación, con las cuales se garantiza el cuidado de las cuencas hidrológicas y la biodiversidad regional.

En la actual administración, se han sumado más de 30 nuevas zonas al sistema estatal mediante decretos oficiales o certificados de conservación, protegiendo con ello más de 143 mil 811 hectáreas. Las incorporaciones más recientes corresponden a las Áreas Voluntarias de Conservación (AVC) La Ceferina y Ejido Quiroga, ubicadas en los municipios de Tancítaro y Quiroga, respectivamente.

Entre los principales beneficios de estas acciones destaca que la consolidación de dichas áreas de conservación frena el cambio de uso de suelo y la deforestación en Michoacán, al tiempo que asegura la continuidad de servicios ecosistémicos esenciales para el bienestar de la población, tales como la captación de agua, la regulación del clima y la recarga de mantos freáticos.

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