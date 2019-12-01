Michoacán triplica la recaudación catastral en cuatro años

​Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.- En los cuatro años que van de la administración del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y sin incremento de reestructuración de la plantilla del personal de estructura, la recaudación catastral en el Estado, alcanzó niveles históricos al experimentar un incremento del 174 por ciento.

​De acuerdo a cifras oficiales, en la entidad se pasó de captar 62.2 millones de pesos en 2021, por servicios en materia de catastro, a ingresar al erario público, por esa misma vía, hasta octubre de este año, más de 108 mp, lo que representa un avance de casi el doble.

Entrevistado antes de concluir la responsabilidad que durante cuatro años tuvo como Director de esa dependencia gubernamental, Sergio Arturo Calvillo Corral, puntualizó que durante su gestión se transformó el Catastro al consolidarse importantes medidas administrativas como el Certificado de Registro Catastral Electrónico -el primero en México y el tercero en América Latina-, el Aviso Digital de Modificación de Bienes Inmuebles, y la digitalización del acervo catastral de 12 oficinas rentísticas en la entidad.

Quien a partir de ahora pasará a ejercer una nueva responsabilidad administrativa en el Poder Judicial del Estado, señaló, además, que durante su periodo en la Dirección de Catastro, no solo se implementó la gestión digital, sino que también la transparencia, la eficacia y la capacitación fueron líneas tendidas de manera decidida, que fueron útiles para poner en marcha de 6 oficinas de comunidades indígenas con autogobierno, que han sido casos de éxito para el cobro del impuesto predial a nivel nacional.

Los resultados de estas acciones, dijo Calvillo Corral, además de la eficiencia recaudatoria, son también la contención y reducción de falsificación de documentos que se usaban, principalmente aquellos que origen agrario.

Precisó que durante su gestión se apoyó decididamente el Programa de Escrituración Social, con la coordinación de la SEDUM y del INSUS, para la regularización de más de 30 asentamientos humanos en el territorio michoacano.

Finalmente destacó que se trabajó coordinadamente con IVEM y el RAN, optimizando los procesos de cartografía, ubicación e inscripción de títulos de propiedad, logros de amplia trascendencia y beneficio para la sociedad michoacana.

Finalmente comentó que gracias a su equipo de trabajo fue que se alcanzaron resultados óptimos en esta area estategica de gobierno.