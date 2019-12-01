Michoacán supera los 500 mil empleos formales: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 09:34:02

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre del 2025.- Michoacán ha logrado superar los 500 mil empleos formales, una frontera difícil de alcanzar, pues la entidad no había logrado llegar a dicho número en la historia, destacó el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla; enfatizó que era necesario implementar acciones para lograr mejores condiciones laborales para los trabajadores.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal subrayó que Michoacán ha tenido crecimientos constantes en el empleo formal durante su administración, pues no basta con pagarle a los trabajadores, si no hay formalidad laboral, con las obligaciones que la ley le marca a los patrones, no hay justicia social.

"No basta nadamás con pagar la raya", dijo.

Claudio Méndez Fernández, secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), puntualizó que el estado llegó a 501 mil 469 empleos formales, la mayor cifra desde el inicio de la administración que eran 466 mil 916 empleos formales en octubre del 2021.

Agregó que esto se logró luego de que por normativa se le otorgaron facultades a la Sedeco para realizar inspecciones y sancionar a las empresas que incumplan con la ley en materia laboral.