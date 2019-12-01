Michoacán, sede de la 4ª Asamblea Plenaria Ordinaria de la CONATRIB

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre 2026.- Con la participación de presidentas y presidentes de los poderes judiciales de las entidades federativas del país, se inauguró en Michoacán la 4ª Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), espacio de encuentro para el diálogo y el intercambio de experiencias en materia de impartición de justicia.

Durante la declaratoria inaugural, el magistrado Rafael Guerra Álvarez,

presidente de la CONATRIB y del Tribunal Superior de Justicia del Poder

Judicial de la Ciudad de México, señaló que, en esta ocasión, toca honrar la

memoria de Manuel Cresencio García Rejón y Alcalá por su contribución al

nacimiento del juicio de amparo que representa uno de los más valiosos

legados de nuestra tradición jurídica.

En este contexto, destacó que Michoacán merece un reconocimiento por los

avances sustanciales hacia una justicia más eficiente, accesible y humana,

con la incorporación de nuevos marcos normativos, nuevas tecnologías y el

reconocimiento de la justicia comunal; también precisó los resultados

obtenidos por la judicatura michoacana en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, destacando dos vertientes que conviven en beneficio de la ciudadanía como la modernización tecnológica y la inclusión y diversidad cultural.

Desde la CONATRIB Guerra Álvarez hizo un llamado a los tres poderes del

Estado, colegas juristas e instituciones de nuestro país, no solo a compartir

estas experiencias para que cada avance local se convierta en una

oportunidad de progreso para toda la República; sino a fortalecer la

colaboración, compartir conocimientos y convertir los principios del Derecho

en realidades tangibles para la sociedad.

Ante las y los representantes de las entidades participantes, reconoció que

detrás de las grandes instituciones siempre hay mujeres y hombres que con

su inteligencia, convicción y entrega hacen posible convertir los ideales en

realidades. Es por ello, que se determinó entregar la “Presea al Mérito Judicial Manuel Crescencio García” al magistrado en retiro del Poder Judicial de Zacatecas, Felipe Borrego Estrada por su integridad, profesionalismo y

décadas de servicio al fortalecimiento del sistema de justicia en México.

Como anfitrión de esta asamblea, el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, señaló que la reforma judicial representa una expresión de la voluntad popular y que la CONATRIB asumió una postura congruente con los principios de democracia y soberanía: “La CONATRIB, con ese entendimiento de la República, la democracia y la soberanía, respondió de manera positiva a la reforma judicial, pese a las presiones locales, nacionales e internacionales”. Asimismo, compartió los resultados de Michoacán en materia de confianza ciudadana, que pasó de 52.4 por ciento en 2025 a 60.1 por ciento en 2026, de acuerdo con datos del INEGI.

En la inauguración se contó con la presencia del gobernador del Estado,

Alfredo Ramírez Bedolla, quien destacó la importancia de que la entidad sea

sede de este encuentro nacional. El mandatario estatal manifestó que México atraviesa un periodo de transformación en la impartición de justicia, derivado de la reforma judicial, que incorpora la elección popular de juezas, jueces, magistradas y magistrados y expresó que este nuevo escenario invita a replantear la visión, misión y objetivos de las instituciones judiciales, con el propósito de garantizar una justicia cercana a la sociedad, en congruencia con los ideales de José María Morelos y Pavón en los Sentimientos de la Nación.

Esta 4ª Asamblea Plenaria Ordinaria de la CONATRIB es un espacio de

diálogo, colaboración e intercambio de experiencias, en el cual las

presidentas, presidentes y representantes de los poderes judiciales del país

fortalecen lazos con la finalidad de construir una mejor justicia para México.

Estuvieron presentes Baltazar Gaona García, diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Diego Armando Guerrero García,

magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México y

presidente de la Asociación Nacional de Tribunales de Disciplina Judicial de

México A.C.; integrantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de

Michoacán; juezas, jueces y magistrados federales; mandos militares;

organismos autónomos; invitados especiales de la Asamblea, entre otras

personalidades