Michoacán se transforma en set para reunión nacional de las comisiones fílmicas del país: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 16:55:47
Morelia, Michoacán, 2 de septiembre de 2025.- La magia del séptimo arte se reunirá en Michoacán para la 13 Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas de México, que se desarrollará en Pátzcuaro del 3 al 6 de septiembre.

Este evento coordinado por la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), a través de la Comisión Fílmica del estado (Cofilmich), en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), mediante la Comisión Mexicana de Filmaciones (Comefilm), servirá para que los más de 60 asistentes tomen decisiones clave respecto a las producciones cinematográficas que se realizan en el país. 

Roberto Monroy García, titular de la Sectur, destacó que este importante encuentro para el cine nacional, reunirá por primera vez en la historia de sus ediciones, a las figuras clave y responsables de atraer y facilitar rodajes en todo el país, quienes además tendrán la oportunidad de conocer la riqueza de “el alma de México”, que pueda servir para escenarios de filmaciones, como ya lo ha sido de telenovelas, películas, videos musicales, documentales y diversos comerciales. 

Bajo el eslogan de la Cofilmich, “Lo viste en la pantalla, lo vives en Michoacán”, estados como Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, y Yucatán, se adentrarán a parte de los sets naturales del estado.

Luis Fernando Gutiérrez Lara, director de la Cofilmich recordó que además de las ponencias, talleres y mesas de debate, también habrá recorridos turísticos que serán un imán para los asistentes que se reunirán en Michoacán.

