Michoacán se suma al compromiso nacional por el respeto a las mujeres: Bedolla 

Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2025.- Michoacán se suma al compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, reafirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la Conferencia del Pueblo, el mandatario ratificó la responsabilidad de su administración para implementar los 10 compromisos incluidos en la campaña permanente por la igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres.

“Desde Michoacán, este 25N reafirmamos que la transformación se construye con las mujeres. Asumimos el compromiso por la seguridad, la libertad y la felicidad. En Michoacán estamos con ellas”, manifestó Ramírez Bedolla, acompañado de la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano y la diputada local, Melba Albavera Padilla.

Entre los compromisos firmados por las 32 gobernadoras y gobernadores del país se encuentra difundir la campaña permanente, acompañar al proceso de homologación del tipo penal de abuso sexual, garantizar que ninguna denuncia sea desechada, instalar una mesa de coordinación con las instancias de movilidad para elaborar lineamientos y acciones de prevención y atención de las violencias en el transporte público y concesionado.

También, homologar las leyes a favor de las mujeres, la creación de senderos seguros en espacios públicos, realizar en las escuelas actividades para fomentar la igualdad y el trato con respeto entre niñas y niños, capacitar y certificar a las y los servidores públicos, instalar una mesa de trabajo permanente entre las secretarías de las Mujeres, el Poder Judicial y las fiscalías para actualizar, y fortalecer los protocolos de atención e investigación de las violencias.