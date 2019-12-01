Michoacán se consolida como punto estratégico entre el puerto de Lázaro Cárdenas y EUA: Bedolla

Michoacán se consolida como punto estratégico entre el puerto de Lázaro Cárdenas y EUA: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 10:48:49
Morelia, Michoacán, 29 de enero de 2026.- Por la ubicación del parque industrial Eleva Park, que cuenta con el estándar más alto de calidad a nivel mundial, Michoacán se consolida como punto estratégico entre el puerto de Lázaro Cárdenas y Estados Unidos, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

Su proximidad con el puerto de Lázaro Cárdenas convierte a este desarrollo en una plataforma clave de conexión para la importación y exportación de mercancías, afirmó el mandatario. Incluso, empresas multinacionales como Amazon ya operan en este centro logístico y próximamente lo hará Mercado Libre.

El parque industrial se localiza en el municipio de Tarímbaro sobre la carretera que conecta a Morelia con Salamanca y tiene cercanía con la autopista 15D que comunica a Guadalajara con Ciudad de México. 

Esta conectividad lo perfila para convertirse en un nodo logístico del Bajío mexicano donde se concentran, clasifican, almacenan y redistribuyen mercancías, agregó Ramírez Bedolla, ya que, además, en el municipio de Álvaro Obregón se cuenta con el centro logístico de Merza y en Zinapécuaro con el Parque Bajío, donde se proyecta la construcción de la segunda etapa de Eleva Park.  

Eleva Park cuenta actualmente con 35 empresas globales y nacionales instaladas, las cuales generan cerca de 2 mil 500 empleos formales y una derrama económica de 947 millones de pesos, con la proyección de llegar a más de 5 mil puestos de trabajo en los próximos tres años.

