Michoacán registra crecimiento histórico en atención a mujeres y se consolida como referente nacional

Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2025.- Durante la rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Alejandra Anguiano González, informó que Michoacán se ha posicionado a nivel nacional como un referente en la atención, protección y garantía de derechos para las mujeres, con un crecimiento histórico en la cobertura y los servicios brindados.

Dio a conocer que de 2022 a la fecha, 48 mil 303 mujeres han recibido atención directa, y se han otorgado 194 mil 48 servicios especializados, lo que representa un incremento del mil 343 por ciento respecto a la administración anterior. “Este crecimiento no es administrativo, es el reflejo de un compromiso humano y político”, señaló.

La titular destacó que se han acompañado a 500 mujeres en riesgo feminicida, con la canalización a refugios seguros a 200 de ellas y a 204 niñas y niños, lo que garantiza protección inmediata y medidas para romper el ciclo de violencia. Además de poner en marcha el primer Programa de Apoyo a Víctimas Indirectas de Feminicidio.

En derechos sexuales y reproductivos, Michoacán es referente nacional al garantizar acceso efectivo a servicios, educación menstrual y atención oportuna. Más de 15 mil niñas y adolescentes han recibido productos e información, y la línea 075 Tú Decides, ha acompañado a cientos de mujeres. La campaña “Es momento de soñar, no de ser mamá ni papá” refuerza la prevención del embarazo infantil y del abuso sexual en territorio y en espacios escolares.

En autonomía económica, más de 900 mujeres han recibido herramientas de autoempleo a través de Las Solidarias. Además, cerca de 72 mil personas han sido capacitadas en igualdad sustantiva, prevención de violencia y derechos de las mujeres mediante jornadas formativas, talleres y procesos institucionales para fortalecer la independencia económica y la participación comunitaria.

Asimismo, Michoacán avanza en la creación de entornos seguros a través de presencia territorial, redes de apoyo y alianzas estratégicas, como las Zonas Seguras impulsadas con Grupo Oxxo en 71 municipios, para que las mujeres puedan trasladarse y vivir con mayor seguridad. El Gobierno de Michoacán trabaja de manera permanente para que cada mujer ejerza sus derechos y acceda a una vida libre de violencia en su propia comunidad.