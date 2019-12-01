Michoacán redujo más del 60% la superficie afectada por incendios forestales: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 09:00:17

Morelia, Michoacán, 8 de julio de 2026.- Como resultado de una estrategia integral y de respuesta oportuna, Michoacán logró reducir en más de un 60 por ciento la superficie afectada por incendios forestales durante este año, en comparación con las cifras registradas el año pasado, así lo informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal detalló que, mientras el año pasado la superficie afectada superó las 35 mil hectáreas, en lo que va del 2026 fueron 13 mil hectáreas. Esta significativa disminución es el reflejo directo de una intervención inmediata y coordinada.

”La pronta respuesta y el despliegue nos permitieron proteger miles de hectáreas de nuestros bosques. Este logro es el resultado de una inversión de recursos, pero, sobre todo, del esfuerzo humano de quienes arriesgan su vida en la línea de fuego", afirmó Ramírez Bedolla.

Para hacer frente a la temporada de estiaje, el Gobierno del Estado activó un operativo que incluyó 102 brigadas operativas distribuidas estratégicamente, las cuales se integraron por mil 200 combatientes de incendios forestales altamente capacitados.

Refirió que dos helicópteros equipados con helibalde, fueron clave para combatir de manera oportuna 20 incendios catalogados como prioritarios en zonas de difícil acceso.

El gobernador precisó que, de enero de este año a la fecha, se registraron un total de 490 incendios en diversas demarcaciones de la entidad, mismos que fueron atendidos con eficacia para evitar su propagación a gran escala.

Resaltó de manera especial la participación activa de los habitantes de las comunidades indígenas, cuyo conocimiento del territorio y compromiso con sus bosques fue fundamental.

Asimismo, reconoció el trabajo conjunto y la estrecha coordinación entre las instituciones estatales y federales, lo que permitió entregar estos resultados positivos a las y los michoacanos.