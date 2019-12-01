Michoacán publica mecánica operativa del apoyo complementario al precio del maíz

Morelia, Michoacán, a 31 de octubre del 2025.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con el Gobierno de Michoacán, dan a conocer la mecánica operativa del apoyo complementario al precio del maíz de 950 pesos por tonelada, anunciado el día 29 de octubre por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, durante La mañanera del pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



El Gobierno federal aportará 800 pesos por tonelada, mientras que Michoacán sumará 150 pesos. Este esquema está dirigido a productoras y productores de hasta 20 hectáreas, que representan el 98 por ciento de las unidades productivas de la entidad.

Los liderazgos locales solicitaron la publicación de las mecánicas operativas de los apoyos y la instalación de una mesa de diálogo, facilitada por el Gobierno de México con el apoyo del Gobierno estatal, para que productoras y productores negocien con los compradores las mejores condiciones posibles al momento de la cosecha y la venta.



Los requisitos para recibir este apoyo pueden consultarse en el siguiente enlace www.suri.agricultura.gob.mx:8003/tramite-linea?comp=TAXONOMIA_1376

Esta acción coordinada entre los gobiernos federal y estatal tiene como objetivo asegurar un precio competitivo en un contexto internacional adverso y maximizar el ingreso de quienes producen maíz en la región.