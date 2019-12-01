Michoacán proyecta la construcción de 83 mil nuevos hogares con inversión de 53 mil mdp

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- El Instituto de Vivienda de Michoacán (IVEM) informó que, dentro del Programa de Vivienda para el Bienestar, la meta para la entidad es de 83 mil 200 viviendas. Con una inversión superior a 53 mil millones de pesos, se busca ampliar el acceso a hogares adecuados para las y los michoacanos de los 113 municipios.

Durante la conferencia encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el director del IVEM, David Soto Quizaman, destacó que el acuerdo con la Federación para este programa federal preveía una meta inicial de 50 mil viviendas; sin embargo, gracias al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la cifra se incrementó para alcanzar más de 80 mil acciones.

La meta para este sexenio contempla la construcción de 50 mil viviendas para derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 23 mil 200 viviendas para no derechohabientes a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), y 10 mil acciones mediante el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Respecto a los avances del programa, se informó que durante 2025 se consolidó la edificación de 6 mil 374 hogares por parte de la Conavi y 31 mil 963 a través del Infonavit. Para 2026, con corte al mes de febrero, la comisión reporta el inicio de 6 mil 620 unidades adicionales. Cabe señalar que, el año pasado, la Conavi asignó más de 5 mil inmuebles con una inversión de 3 mil 118 mdp.

Asimismo, se encuentra habilitado el portal preregistropvb.conavi.gob.mx para que familias no derechohabientes manifiesten su interés en acceder a estos apoyos. Se trata de un mecanismo preliminar para recabar información que contribuya a la planeación de zonas prioritarias, por lo que no garantiza la inscripción definitiva.