Michoacán proyecta iniciar con el Certificado Laboral para la Agroexportación en 2026

Morelia, Michoacán, a 22 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) informó que el Certificado Laboral para la Agroexportación iniciará operaciones el 1 de abril de 2026 a través de la plataforma VELAGRO. Este programa piloto tiene como objetivo verificar que la mano de obra del sector aguacatero esté afiliada al IMSS y que se respeten plenamente sus derechos laborales y condiciones generales de trabajo.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, explicó que tendrá un periodo de prueba de seis meses que permitirá facilitar la transición del sector, en la que se implementará un esquema de trazabilidad laboral que abarcará toda la cadena productiva del aguacate: huerta, cosecha y empaques, con la participación de productores, cuadrillas de corte y empresas empacadoras.

“Este mecanismo evitará restricciones comerciales a nuestros productos; además, nos permitirá combatir la competencia desleal y generar datos precisos sobre el impacto laboral de la agroexportación”, puntualizó Méndez Fernández.

A través de este ejercicio se podrá medir con mayor precisión la generación de empleo en el sector, que actualmente se estima entre 8 y 9 plazas por cada tonelada de aguacate, lo que permitirá finalmente precisar el número exacto de puestos de trabajo.

Este esfuerzo también se enmarca en la preparación de México ante la posible renegociación del T-MEC a partir del 1 de julio del próximo año, en la que Estados Unidos, Canadá y México definirán su posición. Con este certificado laboral se busca que no existan obstáculos para la exportación de productos, especialmente del aguacate.