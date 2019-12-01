Morelia, Michoacán, 26 de noviembre de 2026.- Acercar oportunidades de trabajo a más regiones del estado fue uno de los objetivos de las 50 Ferias de Empleo realizadas durante 2026 en Michoacán, jornadas que permitieron brindar atención a más de 17 mil personas buscadoras de empleo y posicionaron a la entidad en el primer lugar nacional en la organización de estos encuentros laborales, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno de México, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y el Servicio Nacional de Empleo (SNE) Michoacán, con la participación del sector empresarial para acercar opciones de contratación y facilitar el contacto directo entre empleadores y quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

A lo largo del año, las ferias llegaron a distintas regiones de Michoacán y contaron con la participación de empresas de diversos sectores. Entre las compañías con las que se estableció coordinación y que registran mayores índices de contratación destacan Sanborns, Club de Golf Tres Marías y Grupo Posadas. Las oportunidades también incluyeron puestos de distintos niveles, desde auxiliares administrativos hasta supervisiones y gerencias, con opciones de mejores ingresos.

Como parte de este esfuerzo, la última jornada del año, realizada el 19 de noviembre de manera simultánea en Morelia, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, reunió a 125 empresas que ofertaron más de mil plazas laborales. Estas acciones también se vinculan con los objetivos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, mediante el impulso al empleo formal como una vía para ampliar las oportunidades de desarrollo y bienestar de las familias.

El trabajo continuará con programas de capacitación, talleres dirigidos a empleadores y seguimiento a los procesos de colocación de las personas atendidas, a fin de consolidar la vinculación laboral y el acceso a empleos formales en la entidad.