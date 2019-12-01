"Michoacán no es un día de campo, ni Disneylandia": Ernesto Núñez y su aspiración a la coordinación de la 4T

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 14:25:20

Morelia, Michoacán, a 15 de julio de 2026.- "Michoacán no es un día de campo, ni Disneylandia", y hay quienes no conocen el territorio y alzan la mano, manifestó el diputado federal con licencia y aspirante a la Coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, Ernesto Núñez Aguilar, al referirse a la contienda interna que definirá al abanderado rumbo a la gubernatura de Michoacán en 2027.

"Levantar la mano para aspirar a gobernar Michoacán se tiene que hacer con mucha responsabilidad, aquellas o aquellos que levantan la mano y que ni siquiera conocen Michoacán, que nada más conocen Morelia, me parece sumamente irresponsable… Michoacán no es un día de campo, no es Disneylandia, Michoacán requiere de una atención muy particular", puntualizó en entrevista el también líder estatal del Partido Verde Ecologista.

Reconoció la existencia de división entre morenistas al interior del proceso y señaló que si bien Raúl Morón y Carlos Torres Piña son punteros, han expresado sus intenciones desde hace años, una acción que, dijo, también resulta desgastante. Sin embargo, advirtió que él "no se entretiene en eso" y se observa en la recta final.

"Los números que sacó mi partido aparecemos con 13 puntos por encima", aseguró.

Núñez Aguilar insistió en que la contienda debe darse con reglas claras y sin imposiciones de entrada, ni agandalles.

El aspirante a la gubernatura dijo esperar respeto por parte de los partidos que conforman la coalición. "El Verde nunca ataca a nadie, nos podemos sentar con todos los políticos", concluyó.