Michoacán: No descarta Brissa Arroyo una candidatura independiente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 16:00:21

Morelia, Michoacán, a 13 de abril de 2026.- De cara al proceso electoral de 2027, la diputada local Brissa Arroyo, no descartó una candidatura ciudadana, que desde su construcción mantenga la legitimidad del electorado.

La Congresista destacó que las candidaturas ciudadanas fortalecen el ejercicio democrático y permite libremente participar a los diferentes cargos de elección popular.

“Más allá de las encuestas o estudios de opinión, es la gente, la ciudadanía quien se ha acercado y en esa confianza que hemos construido me han solicitado o sugerido muchas veces que pueda contender en el 2027 de forma independiente, una candidatura ciudadana, por eso no está descartada la idea”, mencionó.

Explicó, sin embargo, que en este momento está enfocada en dar resultados desde el Poder Legislativo, legislando en serio para fortalecer los derechos de mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, pero también atendiendo legislativamente la parte medio ambiental, desarrollo económico y social.

Brissa Arroyo ha mantenido una agenda social y desde su casa de Atención Ciudadana mediante el programa Ayudando en Serio, ha recorrido colonia, tenencias y zonas rurales con la convicción de que: “en unidad sí es posible seguir manteniendo a Morelia como la ciudad de las grandes oportunidades para todas y todos”.

La diputada local compartió que durante los recorridos que ha realizado ha establecido el compromiso de seguir arropando a la ciudadanía en sus gestiones y en sus necesidades.

“La sociedad no debe caminar sola, por eso mi acompañamiento desde el Congreso del Estado y segura estoy que en un futuro también seguirán contando con una servidora”, aseguró.