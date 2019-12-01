Hombre pierde la vida por impactos de arma de fuego en Uruapan, Michoacán

Hombre pierde la vida por impactos de arma de fuego en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 19:43:42
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Uruapan, Michoacán, 30 de septiembre de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en la puerta de su domicilio en la colonia Revolución de esta ciudad.

Al reelecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un domicilio de la calle Gildardo Magaña de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a un individuo sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un  hombre el  cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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