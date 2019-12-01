Investigan fallecimiento de cinco integrantes de una familia en Montemorelos; tres eran menores de edad

Montemorelos, Nuevo León, a 30 de septiembre de 2026.- Una investigación por la muerte de cinco integrantes de una familia se mantiene abierta en Montemorelos, Nuevo León, luego de que las víctimas fueran localizadas en dos puntos distintos del municipio; entre ellas se encontraban tres menores de edad.

El caso comenzó durante la mañana de este miércoles, cuando autoridades acudieron a un camino ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento Los Fresnos, donde encontraron una camioneta Jeep de color rojo con una mujer y un menor sin vida. De manera preliminar, ambos presentaban heridas aparentemente provocadas por arma de fuego y dentro de la unidad fue localizado un arma.

Posteriormente, las diligencias llevaron a los investigadores hasta un domicilio de la colonia Los Nogales, donde fueron encontrados otros dos menores y un hombre, quien presuntamente sería pareja de la mujer localizada en el vehículo.

De acuerdo con reportes preliminares, las víctimas fueron identificadas como Cinthya Abigail Tamez Rivera, Leodegario Moya Garza y los menores Gustavo, Bruno y Cristian. No obstante, algunos datos sobre las edades e identidades permanecen sujetos a la confirmación de las autoridades.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y especialistas forenses acudieron a ambos sitios para recabar indicios, procesar las escenas y establecer cómo ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas ni se ha establecido un móvil para las muertes. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso y determinar las circunstancias en que perdió la vida cada una de las cinco víctimas.