Detienen a trabajador del PRI tras ser sorprendido con 21 mil 700 pesos en efectivo

Detienen a trabajador del PRI tras ser sorprendido con 21 mil 700 pesos en efectivo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 21:00:44
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Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2026.- Un trabajador del área de cocina del PRI fue detenido en un inmueble relacionado con el partido en la colonia Buenavista, en la Ciudad de México, luego de que personal de seguridad lo señalara por presuntamente sustraer 21 mil 700 pesos de una caja fuerte.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron al interior de las instalaciones ubicadas en la calle Héroes Ferrocarrileros, donde empleados detectaron movimientos inusuales y solicitaron la intervención de la policía capitalina.

Un coordinador de seguridad del edificio relató a los agentes que escuchó ruidos y posteriormente encontró al trabajador manipulando una caja fuerte, la cual habría sido dañada con un extintor para extraer el dinero.

Tras ser retenido por el personal del inmueble, el hombre fue revisado por los policías, quienes localizaron entre sus pertenencias los 21 mil 700 pesos en efectivo, además de un teléfono celular.

El detenido, de 68 años de edad, fue trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.

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