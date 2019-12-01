Michoacán más conectado que nunca; en 2025 consolidó Bedolla 8 nuevas rutas aéreas

Morelia, Michoacán, 27 de diciembre de 2025.- Este año Michoacán se consolidó como un atractivo turístico de primer nivel con la apertura y operación de ocho nuevas rutas aéreas de Volaris que conectaron al estado de manera directa con destinos nacionales e internacionales como Ixtapa, Puerto Vallarta y Mexicali; Ontario y Sacramento, en California; y San Antonio, Houston y Dallas, en Texas, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario destacó que esta conectividad es muestra de la confianza que la aerolínea deposita en el estado, con lo que se impulsa el desarrollo económico y social de la entidad, mientras se atiende la demanda de millones de pasajeros que arriban y salen del Aeropuerto Internacional de Morelia “Francisco J. Mújica”, lo que además representa una oportunidad para promover los destinos turísticos y culturales de Michoacán.

Las nuevas rutas aéreas iniciaron operaciones, de manera directa y sin escalas, a partir de julio de este año, con ello, la terminal de aviación llegó a 17 destinos en total, que a su vez interconectan con otros, como Ixtapa, que permite a los viajeros volar a Estados Unidos, Europa, Canadá, Asia, Centro y Sudamérica, explicó.

“Esto nos da una multiplicidad de opciones en conectividad para que nos puedan visitar en Michoacán”, indicó el gobernador, quien asumió el compromiso de continuar con las actividades de promoción y las alianzas estratégicas para mejorar la conectividad y mantener al estado entre los destinos favoritos de las y los viajeros.

Además, Ramírez Bedolla aportó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se fortalecerá la infraestructura turística con una inversión federal de 300 millones de pesos para las siete regiones del estado.