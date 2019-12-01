Michoacán mantiene viva su tradición: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 2 de noviembre de 2026.- Michoacán vive las celebraciones de Noche de Muertos, de manera especial en la región lacustre del lago de Pátzcuaro, donde familias y comunidades se reúnen en torno a una de las tradiciones más representativas de su identidad, destacó Gaby Molina. Señaló que las ceremonias, ofrendas y velaciones mantienen vivo el recuerdo de quienes se han adelantado y expresan la riqueza cultural de los pueblos.

En la región lacustre, las actividades han reunido a visitantes y habitantes alrededor de expresiones como las velaciones en los panteones, los altares de Santa Fe de la Laguna, el Tianguis Artesanal de Pátzcuaro y el recorrido nocturno de canoas El Camino de las Ánimas, en los manantiales de Urandén. Cada localidad aporta sus propios rituales y formas de honrar a sus seres queridos, en una tradición que se transmite de generación en generación.

La celebración también se extiende a otras regiones del estado con actividades como el Festival de las Velas en Uruapan, el Desfile de Catrinas y Catrines en Morelia y la Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina en Capula, entre otras expresiones culturales. De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), se espera recibir entre 800 mil y un millón de visitantes durante esta temporada, que contempla más de 700 actividades.

Gaby Molina destacó que en Michoacán existe orgullo por preservar esta herencia cultural, que es mucho más que una celebración: es una forma de honrar la memoria y fortalecer la identidad de las comunidades. Invitó a conocer y disfrutar las actividades de esta temporada, siempre con respeto a las costumbres de cada localidad. El programa completo puede consultarse en: https://visitmichoacan.com.mx/semana-celebracion-noche-de-muertos/programa