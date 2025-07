Michoacán logra un tercer ciclo escolar completo; Bedolla agradece a docentes 

Morelia, Michoacán, 2 de julio de 2025.- Tras 180 días de clases, sin paros o suspensiones, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de Educación Gabriela Molina dieron por concluido el tercer ciclo escolar completo, con lo que una vez más se garantiza la educación para un millón 267 mil estudiantes de todos los niveles educativos de 12 mil escuelas en el estado.

Ante alumnos de la escuela primaria “Revolución” y del preescolar “Rita Cetina”, el mandatario agradeció a los más de 75 mil docentes michoacanos por hacer posible la educación universal, gratuita e igualitaria, y contribuir al desarrollo del estado con un ciclo escolar 2024-2025 exitoso, también con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Sin ellos no es posible”, dijo Ramírez Bedolla, quien destacó que su gobierno es un aliado de la educación, al dejar atrás días terribles para los docentes michoacanos, a quienes se les menospreciaba y utilizaba para fines políticos, ya que su fin principal es educar. “Debemos continuar esta ruta, que no vuelvan los que manipulan, que no regrese la presión política ni el chantaje”, apuntó.

El gobernador informó que para beneficio de esta zona poniente de la ciudad, se construye en el fraccionamiento Villas del Pedregal la primera etapa de la escuela secundaria 168 y adelantó que para el siguiente año se llevará a cabo una segunda fase.

La secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, manifestó que, para tener el siguiente ciclo escolar completo, la dependencia será más rigurosa y así asegurar que todos los maestros estén en las aulas garantizando la educación para más de un millón de estudiantes.

Acompañado por la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda; el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa; la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa; la coordinadora de Comunicación, Záyin Villavicencio; entre otras autoridades estatales y educativas, y docentes, el gobernador encabezó la entrega de reconocimientos a estudiantes con los mejores promedios.