Michoacán: Llama PRI a seguir el Decálogo de Colosio para defender a México

Morelia, Michoacán., a 23 de marzo de 2026.- A no tener miedo de salir a territorio y defender a México, llamó a las y los priistas la secretaria general del partido, Rocío Luquín Valdés y seguir el ejemplo de Luis Donaldo Colosio de ser abiertos a escuchar las necesidades de quienes hoy padecen los desatinos en las políticas públicas con las cuales Morena ha desmantelado las instituciones y la vida democrática.

Indicó, es necesario que todos los revolucionarios sean defensores de México, de su estado, de los municipios y los seccionales, para así construir el rescate de la patria, siguiendo el ejemplo de Colosio y su decálogo con temas de salud integral, educación digital, seguridad y paz, desarrollo sostenible, inclusión y dignidad, identidad y cultura, transparencia, emprendimiento, niñez y juventud, y participación.

“Bajemos a los municipios a escuchar a las personas, porque ahí es donde nos traemos lo que ellos están padeciendo y es muy diferente cada municipio, cada región. De verdad necesitamos todos defender a México, defender a Michoacán y defender nuestros municipios, defender a nuestras familias”, dijo.

En el marco del 32 aniversario luctuoso del líder ideológico, se realizó el evento “Diálogos Colosio”, donde el presidente de la fundación que lleva el nombre del conmemorado priista, Evelio Segura, recordó que el Decálogo de Luis Donaldo se debe convertir en acciones concretas que fortalezcan al partido y revivan en el corazón de los militantes esas ganas de rescatar a México.



“Que hoy muchos de nuestros militantes tienen miedo de hablar, hoy muchos de nuestros militantes tienen miedo de salir a defender, pero yo estoy seguro que con la valentía de Memo Valencia, de Edna, de Adriana Hernández y claro, con la valentía de todos los que nos convertiremos también en defensores de Michoacán y en defensores de México, que somos todos, vamos a ser parte de este proyecto para recuperar el país y para defender nuestras instituciones”, mencionó.

La regidora por Morelia y ‘defensora de México’, Edna Martínez Nambo, en su oportunidad pidió a los priistas salir a las calles a dar la batalla con toda la convicción y con datos reales decirle a la gente que no se venda, porque eso significa vender la democracia y recordó el legado de Luis Donaldo Colosio como un liderazgo territorial.

“Hay que recordarle a la gente todo lo que hemos avanzado en este país. Tenemos Seguro Social, tenemos Infonavit, tuvimos Tratado Libre Comercio, tuvimos carreteras que conectaban todo el territorio nacional, aeropuertos, tuvimos un gran Ejército Mexicano que era orgullo de todos. Lamentablemente hoy no estamos en una democracia natural como la vivíamos”, dijo.

Los priistas michoacanos también colocaron una ofrenda floral en memoria de Luis Donaldo Colosio Murrieta en el Comité Directivo Estatal y se le brindó un minuto de aplausos.

Acompañaron el secretario de Organización, Arturo Gamboa; la secretaria de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; el diputado suplente, Santiago Sánchez Bautista; así como la secretaria general de la Fundación Colosio Filial Michoacán, Brenda Palomares.