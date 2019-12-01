Michoacán, listo para recibir al turismo en la Monarca, afirma gobernador

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 17:23:01

Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que Michoacán está listo para recibir a los turistas que busquen visitar los tres santuarios de la mariposa monarca que hay en la entidad durante el la temporada.

El mandatario estatal declaró que se cuenta con todo un dispositivo de seguridad y Protección Civil, para recibir a turistas y visitantes que lleguen a Michoacán de noviembre a marzo, fechas en las que permanecerán abiertos los santuarios al oriente del Estado.

De la misma manera, pidió a quienes acudan a estas reservas ecológicas que puedan respetar el entorno natural en el que vive el lepidóptero, pues se trata de una actividad ecoturística con reglas específicas para su realización.

“Nos da gusto que hay una muy buena arribazón de monarcas, están llegando muy bien, ya están listos los ejidos para recibirlos”.

Ramírez Bedolla comentó también que se cuenta con las condiciones específicas de seguridad para que quienes visiten la entidad lo hagan con confianza. Invitó también a conocer otros atractivos como la Feria de la Espera de Tlalpujahua, que se encuentra en la misma región que los santuarios.