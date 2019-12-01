Michoacán hace historia, MC contará con sede propia gracias al liderazgo de Víctor Manríquez, tras aprobación del Consejo Nacional

Ciudad de México, a 4 de diciembre del 2025.- Movimiento Ciudadano Michoacán dio un paso histórico rumbo al fortalecimiento institucional, luego de que el Consejo Nacional aprobó por unanimidad la propuesta presentada por la Comisión Operativa Estatal que encabeza Víctor Manríquez González para la adquisición de una sede propia en la ciudad de Morelia, un hecho sin precedentes para la fuerza naranja en el estado.

Tras más de 25 años sin contar con instalaciones propias, y a solo diez meses de gestión del coordinador estatal Víctor Manríquez González, Michoacán se convertirá en el segundo estado del país en concretar este importante patrimonio, resultado de un esquema de disciplina financiera y un plan estratégico de crecimiento.

La sede estará ubicada en Virrey de Mendoza #1400, Colonia Félix Ireta, en la capital michoacana. El acuerdo fue aprobado por unanimidad por las y los integrantes del Consejo Nacional, reconociendo el esfuerzo de la dirigencia estatal y la necesidad de contar con un espacio digno para la creciente militancia.

Durante la sesión, se destacó que este tipo de acciones forman parte del proyecto nacional para consolidar el patrimonio institucional de Movimiento Ciudadano, y Michoacán avanza como una de las entidades que encabezan este proceso.

En el marco del Consejo Nacional, Dante Alfonso Delgado Rannauro, líder moral y fundador de Movimiento Ciudadano, expresó su reconocimiento a la dirigencia michoacana y celebró que la entidad concrete un proyecto largamente anhelado. Afirmó que la adquisición de esta sede demuestra que “cuando se combina visión, disciplina y liderazgo, los sueños colectivos se vuelven realidad”, subrayando que Michoacán está marcando la ruta del fortalecimiento estructural del movimiento en todo el país.

Por su parte, el dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez resaltó el trabajo de Víctor Manríquez y del equipo estatal, señalando que “Michoacán está haciendo las cosas bien, está creciendo y está demostrando que la alternativa naranja tiene futuro, tiene rumbo y tiene casa propia”. Destacó además que la aprobación unánime del Consejo Nacional es testimonio de la confianza y del respaldo al proyecto que se impulsa desde la entidad.

El propio Consejo Nacional reconoció que Michoacán se ha convertido en un ejemplo de organización, disciplina operativa y avance político, señalando que la construcción de patrimonio institucional forma parte del nuevo impulso nacional que Movimiento Ciudadano está dando rumbo al 2027. Desde el pleno se subrayó que la fuerza naranja michoacana “está consolidando una base sólida para las próximas generaciones, construyendo futuro con hechos, no discursos”.

Víctor Manríquez González celebró el respaldo del órgano nacional y afirmó que la nueva sede será un punto de encuentro para toda la familia naranja, un espacio desde donde se fortalecerá el trabajo político, la organización territorial y la construcción del proyecto alternativo que representa Movimiento Ciudadano en el estado.

“Por primera vez en su historia, la fuerza naranja contará con una casa propia, moderna, digna y a la altura del crecimiento del movimiento en la entidad, en diez meses hicimos todos los esfuerzos necesarios y con el apoyo de la Comisión Operativa logramos avanzar y agradecemos el respaldo nacional”, concluyó.