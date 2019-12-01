Michoacán hace historia con reforma que prohíbe contratación de deuda pública: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- “En Michoacán estamos haciendo historia juntos y juntas”, resaltó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al señalar que, con la reforma constitucional aprobada por el Congreso local, el estado ya no contratará más deuda a largo plazo, garantizando así estabilidad y transparencia financiera.

Ante representantes de diversos sectores, comunidades originarias, asociaciones civiles y autoridades, el mandatario reconoció el trabajo de las diputadas y los diputados para poner fin a una inercia de al menos tres décadas de deuda. Explicó que hoy sí alcanza el recurso público porque se administra con honestidad y valentía, demostrando que es posible impulsar el desarrollo de la entidad sin contratar deuda pública; muestra de ello es la inversión de 40 mil millones de pesos realizada por el Gobierno estatal y destinada a infraestructura.

“Desde el primer día de mi administración, asumí el compromiso de sanear las finanzas públicas desde la raíz, ordenando la administración pública con honestidad y sin corrupción”, afirmó el gobernador.

Ramírez Bedolla indicó que la estabilidad financiera del estado ahora permite el impulso de programas sociales, fortalece la infraestructura educativa, cumple puntualmente con los derechos laborales de las y los trabajadores del estado y permite avanzar en la liquidación de créditos heredados a proveedores y terceros institucionales.

Detalló que, durante décadas, la entidad sufrió las consecuencias de decisiones administrativas equivocadas de otros gobiernos, ya que entre 1993 y 2021 la deuda pública de Michoacán creció hasta los 22 mil millones de pesos; tan solo en los últimos tres años, se han destinado cerca de 20 mil millones de pesos al pago de créditos contratados en el pasado.

Al evento asistieron el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso; Hugo Alberto Gama Coria, presidente del Poder Judicial del Estado; Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración; y Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.

También estuvieron presentes la diputada Sandra María Arreola, coordinadora del Grupo Parlamentario del PVEM; J. Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del PT; José Antonio Salas Valencia, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; Brisa Arroyo Martínez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD; Marco Polo Aguirre Chávez, coordinador del Grupo de Representación Parlamentaria; Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI; así como Roberto Santillán Ferreyra, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.