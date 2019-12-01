Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- Con la plantación de más de 916 mil ejemplares en más de mil 526 hectáreas, Michoacán fortaleció la conservación de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca y sus zonas de amortiguamiento durante la temporada 2025-2026, informó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López.

Al participar en el segundo día de actividades de la Segunda Cumbre Nacional Mariposa Monarca 2026, que se realiza en Morelia, el funcionario detalló que estas acciones se llevaron a cabo en municipios de la región oriente como Ocampo, Áporo, Angangueo, Senguio y Zitácuaro.

El secretario indicó que, tan solo este año, se han autorizado 20 programas de manejo forestal en la región, a los cuales se destinan más de 479 mil 750 pesos por concepto de pago por servicios ambientales, con recursos aportados por las comisiones Nacional Forestal (Conafor) y Forestal de Michoacán (Cofom).

Asimismo, compartió que, como parte de las acciones de conservación también se han instalado seis brigadas contra incendios en los municipios de Áporo, Maravatío, Ocampo, Senguio, Tlalpujahua y Tuxpan, y detalló que la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac) ha hecho una inversión de más de 900 mil pesos en obras para el cuidado del agua.

Añadió que, en 2024, dentro de la actual administración, se hizo una donación por un millón de dólares para fortalecer los apoyos que otorga el Fondo Monarca en favor de la recuperación forestal de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca.