Michoacán está listo para recibir a los Poderes Judiciales del país en la Asamblea Plenaria de la CONATRIB

Michoacán está listo para recibir a los Poderes Judiciales del país en la Asamblea Plenaria de la CONATRIB
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 18:46:49
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Morelia, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- Michoacán se encuentra preparado para recibir a las y los titulares de los Poderes Judiciales de las 32 entidades federativas, con motivo de la próxima Cuarta Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), que se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre en Morelia.

El Poder Judicial de Michoacán afina los preparativos para este encuentro nacional, que reunirá a representantes de los tribunales de todo el país en un espacio de diálogo, intercambio de experiencias y análisis de los retos que enfrenta la impartición de justicia en México.

Para el magistrado presidente, Hugo Gama Coria, ser sede de esta asamblea representa una oportunidad para fortalecer la colaboración entre las instituciones judiciales, compartir buenas prácticas y construir alternativas conjuntas que contribuyan a mejorar el servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía, con respeto a la autonomía e independencia de cada Poder Judicial.

Con este encuentro, Michoacán será punto de reunión para las representaciones judiciales del país y refrendará su disposición para impulsar el diálogo institucional y el trabajo coordinado en favor de una justicia más cercana, accesible y eficiente.

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