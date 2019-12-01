Michoacán es faro de referencia en justicia y legalidad indígena: Ramírez Bedolla

Ciudad de México, a 23 de octubre del 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla consideró que Michoacán es faro de referencia en materia de justicia y legalidad para los pueblos indígenas, pues se ha creado en la entidad el cuarto nivel de gobierno, que reconoce a los pueblos originarios autónomos como un gobierno que se suma al federal, estatal y municipal.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal señaló que este nivel de gobierno es reconocido por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; además, constitucionalmente en 1825 hubo una omisión que no reconoció los gobiernos municipales indígenas como Capula, Teremendo, entre otros, reconocidos en la época de la colonia y fueron borrados de la constitución.

“Por eso la lucha es centenaria, tiene siglos, desde la conquista y luego desde la época constitucional que fueron olvidados y todo eso se está restituyendo, se está recuperando”, declaró.

Ramírez Bedolla destacó que la Ley Orgánica Municipal que presentó como diputado es resultado del trabajo conjunto con investigadores y la participación de comunidades a través de consulta, además, tiene como resultado la autonomía de 46 comunidades de autogobierno.

Destacó que seguramente habrá recursos federales para los pueblos originarios el próximo año, pues la Presidenta Claudia Sheinbaum otorga el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Fais) a todas las comunidades originarias del país.