Michoacán: Durante 2025 se registraron un millón 724 mil 663 llamadas a la línea de emergencias 911 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 15:31:34

Morelia, Michoacán, a 31 de diciembre de 2025.- Durante el año 2025, un millón 724 mil 663 llamadas al número de emergencias 911 se atendieron en Michoacán a lo largo de este año, las cuales derivaron en 284 mil 726 atenciones reales por parte de las corporaciones de seguridad y protección civil informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Sobre el particular se informó que medio del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5) se dio atención a los llamados de emergencia, de los cuales 98 mil 820 correspondieron a eventos vinculados con seguridad pública, entre ellos, reportes de personas agresivas, activación de alarmas, personas detenidas y presencia de sujetos sospechosos, lo que derivó en la movilización inmediata de las corporaciones de seguridad.

El resto de las llamadas fueron clasificadas como improcedentes conforme a los criterios operativos establecidos.

Como parte de las acciones de apoyo a la ciudadanía y servicios, se brindaron 30 mil 110 atenciones directas a la población, principalmente en situaciones de riesgo, vulnerabilidad o auxilio preventivo, como parte de la estrategia de proximidad social.

En materia de seguridad vial, el sistema 911 canalizó y dio seguimiento a 25 mil 890 incidentes de tránsito, que incluyen accidentes de vehículo automotor con y sin personas lesionadas, así como accidentes de motocicleta con personas lesionadas.

Respecto a la atención de siniestros y contingencias, el personal operativo gestionó 7 mil 903 reportes de incendios de distintas magnitudes, coordinando la respuesta con las instancias correspondientes.