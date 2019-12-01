Michoacán dispersa 660 mil semillas con drones para restaurar zonas forestales de difícil acceso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 18:30:49

Morelia, Michoacán, 27 de septiembre de 2026.- La Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom) ha dispersado 660 mil semillas mediante drones agrícolas como parte del programa “Bio Renace: Dispersando Vida”, estrategia que por segundo año consecutivo utiliza tecnología para contribuir a la restauración de áreas forestales de difícil acceso y zonas afectadas por incendios.

El uso de drones permite llevar semillas a terrenos donde las condiciones de altitud, pendiente o inaccesibilidad dificultan las labores de restauración mediante métodos tradicionales. Con esta tecnología se amplía la cobertura de las acciones forestales en el estado.

Como parte de la estrategia, este año Cofom incorporó la peletización de semillas, proceso mediante el cual estas son recubiertas con tierra y nutrientes para formar pequeñas esferas, a las que la Comisión denomina “germoesferas”.

Esta técnica busca favorecer las condiciones para la germinación y el establecimiento de las semillas. Aunque su desempeño requiere seguimiento y evaluación a los tres, seis y nueve meses, el uso de esta tecnología permite proyectar mejores resultados de supervivencia de las semillas.

De manera complementaria, las pruebas realizadas en laboratorio han registrado hasta 40 por ciento de supervivencia, resultado que sirve como referencia para continuar evaluando el desempeño de esta alternativa de restauración en condiciones naturales.

Con “Bio Renace: Dispersando Vida”, el Gobierno de Michoacán, a través de la Cofom, mantiene el seguimiento de los predios intervenidos y realiza observaciones periódicas para evaluar el establecimiento de las semillas y generar información que permita fortalecer esta estrategia de restauración forestal.