Michoacán destina 725 millones de pesos para infraestructura de educación superior: Rogelio Zarazúa

Michoacán destina 725 millones de pesos para infraestructura de educación superior: Rogelio Zarazúa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 08:52:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 16 de marzo de 2026.- El Gobierno de Michoacán fortalecerá la infraestructura de educación superior en 2026 con una inversión de 725 millones de pesos, monto que representa un aumento superior al 611 por ciento respecto al año pasado, informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez. 

El funcionario estatal destacó que en 2025 se recibieron recursos por más de 101.9 millones de pesos para educación superior, mientras que ahora esa cifra se multiplicó por seis para invertir en más de 19 instituciones de educación superior con presencia en casi todas las regiones del estado, entre ellas la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH); las universidades Intercultural Indígena, de la Ciénega y Tecnológica de Morelia; las tecnológicas y politécnicas de Uruapan, del Oriente de Michoacán y de Lázaro Cárdenas; y el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación.

Además, se destinarán recursos para infraestructura en escuelas normales, por lo que se verán beneficiadas la Escuela Normal Rural de Tiripetío, el Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, la Escuela Normal de Educadoras “Profesor Serafín Contreras Manzo”, el Centro de Actualización del Magisterio de Michoacán y la Escuela Normal Superior de Michoacán, entre otras.

Precisó que la Universidad Tecnológica y Politécnica de Aquila, que ya cuenta con barda perimetral y edificio propio, recibirá un apoyo de 40.2 millones de pesos, monto con el que concluirá su construcción para estar lista el próximo año.

Destacó que estas acciones son posibles gracias al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fin de semana violento en Guanajuato deja al menos 13 víctimas mortales
En menos de un mes, Fiscalía de Guanajuato enfrenta otro caso por presunta entrega equivocada de cuerpos
Torton pierde el control y vuelca en la carretera a Coroneo en Corregidora, Querétaro
Incendio consume recicladora en Santa Rosa Jáuregui
Más información de la categoria
En menos de un mes, Fiscalía de Guanajuato enfrenta otro caso por presunta entrega equivocada de cuerpos
Sheinbaum enviará el martes al Congreso iniciativa del “Plan B” de reforma electoral
“Yo sí fui a la escuela”: mujer ligada a Fiscalía de la Ciudad de México desata polémica por insultos a policía
One Battle After Another conquista Hollywood y se corona como la gran ganadora del Óscar
Comentarios