Michoacán destina 725 millones de pesos para infraestructura de educación superior: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán, 16 de marzo de 2026.- El Gobierno de Michoacán fortalecerá la infraestructura de educación superior en 2026 con una inversión de 725 millones de pesos, monto que representa un aumento superior al 611 por ciento respecto al año pasado, informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez.

El funcionario estatal destacó que en 2025 se recibieron recursos por más de 101.9 millones de pesos para educación superior, mientras que ahora esa cifra se multiplicó por seis para invertir en más de 19 instituciones de educación superior con presencia en casi todas las regiones del estado, entre ellas la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH); las universidades Intercultural Indígena, de la Ciénega y Tecnológica de Morelia; las tecnológicas y politécnicas de Uruapan, del Oriente de Michoacán y de Lázaro Cárdenas; y el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación.

Además, se destinarán recursos para infraestructura en escuelas normales, por lo que se verán beneficiadas la Escuela Normal Rural de Tiripetío, el Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, la Escuela Normal de Educadoras “Profesor Serafín Contreras Manzo”, el Centro de Actualización del Magisterio de Michoacán y la Escuela Normal Superior de Michoacán, entre otras.

Precisó que la Universidad Tecnológica y Politécnica de Aquila, que ya cuenta con barda perimetral y edificio propio, recibirá un apoyo de 40.2 millones de pesos, monto con el que concluirá su construcción para estar lista el próximo año.

Destacó que estas acciones son posibles gracias al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.