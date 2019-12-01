Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 13:23:19

Tampico, Tamaulipas. A 27 de noviembre de 2026. Michoacán cuenta con 10 Pueblos Mágicos que destacan por su riqueza cultural, histórica, artesanal, gastronómica y natural, informó la Secretaría de Turismo estatal (Sectur).

Durante el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026, realizado en Tampico, el titular de la dependencia, Roberto Monroy García, señaló que estos destinos posicionan al estado como uno de los referentes turísticos del país.

Los 10 Pueblos Mágicos de Michoacán son:

Pátzcuaro y Tzintzuntzan, reconocidos por su herencia purépecha.

Santa Clara del Cobre, por su trabajo artesanal en metal.

Paracho, por su tradición en la elaboración de guitarras.

Tlalpujahua, por sus esferas navideñas y arquitectura.

Angangueo, por su cercanía con los santuarios de la Mariposa Monarca.

Cuitzeo, por su patrimonio arquitectónico y entorno lacustre.

Jiquilpan, por sus murales y jardines.

Tacámbaro, por sus paisajes y gastronomía.

Cotija, por su tradición quesera.

A estos destinos se suma el Barrio Mágico de San Pedro, ubicado en Uruapan, que también forma parte de la oferta turística del estado.

Monroy García destacó que el encuentro, en el que participan los 177 Pueblos Mágicos del país, permite impulsar el turismo comunitario y generar beneficios para las localidades.

Asimismo, adelantó que próximamente se publicará una nueva guía nacional para promover estos destinos y sus experiencias comunitarias.