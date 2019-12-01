Michoacán de Origen abre punto de venta; nuevo escaparate para los productos locales: Sedeco

Morelia, Michoacán, 19 de agosto del 2025.- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) inauguró de manera oficial el nuevo punto de venta de la marca de productores Michoacán de Origen. De acuerdo a la dependencia estatal, este espacio en el Centro Histórico de Morelia abrirá al público en los próximos días para impulsar la comercialización de los productos emblemáticos de la entidad.

El secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, destacó que la instrucción del gobernador es impulsar con toda la fuerza del estado al mezcal michoacano, como producto emblemático y de gran potencial en los mercados nacionales e internacionales. Señaló que este esfuerzo forma parte de una política pública diseñada para fortalecer al sector y acompañar a los productores en el proceso de certificación y comercialización.

“Queremos ayudar a todo el sector; necesitamos que todos los productores trabajen de la mano con las certificadoras del país, como es el caso del Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán. Este esfuerzo busca evitar la adulteración y proteger la calidad de nuestro mezcal”, expresó.

En su intervención, Záyin Dáleth Villavicencio Sánchez, coordinadora de Comunicación, recordó que el origen de la marca Michoacán de Origen se remonta a 2018, cuando el hoy gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, entonces diputado local, impulsó un proyecto para visibilizar y proteger los productos michoacanos a través de un catálogo digital, el cual incluía un mapa del estado con las marcas colectivas y denominaciones de origen, con el propósito de acercar estos productos a los consumidores.

Subrayó que la iniciativa es el resultado de un proceso que ha madurado durante varios años, con la firme vocación de apoyar a las y los productores. “El gobernador fue el primer promotor que conocí de las marcas colectivas y de las denominaciones de origen, hoy vemos cómo esa visión se consolida en una política pública”, expresó.

El titular de Sedeco destacó que la tienda será también un punto de encuentro entre productores y consumidores, donde además se promoverán los valores de identidad, calidad y orgullo de lo hecho en la entidad, bajo la premisa de que “si es de Michoacán, es bueno”.

Salsas Elchis, Aromas y Lavanda, Vinagrett, Apatzin, Diablo Chocolate, Don Gildardo, Romerinas, Cervecería la Bru y Cosmética Lur son algunas de las 100 marcas con las que se da pie al lanzamiento de este punto de venta que se encuentra en Abasolo 48, en el Portal Matamoros; 37 de ellas de mezcal de certificación.

En el evento participó Alejandro Méndez López, secretario de Medio Ambiente; Cástor Estrada Robles, director de la Casa de las Artesanías; Gustavo Mendoza García, titular del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia; así como productores estatales.