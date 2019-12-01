Michoacán de los más avanzados en gobierno digital: Agencia de Transformación Digital

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 13:46:56
Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2025.- En reunión con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México, José Antonio Peña Merino, afirmó que los estados más avanzados en gobierno digital son Michoacán y Sonora.

El funcionario federal comentó que estos dos estados sobresalieron en los procesos de digitalización de trámites y pago de servicios para mejorar, eficientar y agilizar la función gubernamental y para la ciudadanía.

Si bien reconoció que estos procesos no son sencillos, dijo que es necesaria la digitalización porque se economizan tiempos, materiales y recursos en las oficinas e instituciones públicas. 

El gobernador puntualizó que desde que se implementó el gobierno digital en 2022, se han alcanzado resultados importantes en la recaudación por trámites en la Secretaría de Finanzas y Administración y en la Secretaría de Educación del Estado, principalmente. 

Compartió que de esa manera se ha logrado facilitar el pago de servicios por internet y combatir la corrupción en cajas o ventanillas de cobro.

Presumió que en Michoacán se impulsó la reforma constitucional para que la digitalización se aplique por ley en todos los niveles de gobierno, órganos autónomos y poderes, fortaleciendo así la confianza y participación ciudadana.

