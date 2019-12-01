Michoacán da un paso para que ninguna familia enfrente sola la búsqueda de sus desaparecidos: Grecia Aguilar

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2026.- El garantizar que desde la Ley ninguna familia tenga que esperar para buscar a un ser querido y que las autoridades actúen sin demora ante una desaparición es uno de los avances de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobada hace unos días por el Pleno en el Congreso del Estado, destacó la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano e integrante de las comisiones dictaminadoras.

La legisladora señaló que esta aprobación representa un paso importante para Michoacán, al establecer herramientas legales para fortalecer la búsqueda y colocar en el centro de la actuación institucional a las personas desaparecidas y a sus familias, quienes durante años han exigido verdad, justicia y respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

Entre los avances de la legislación destaca la búsqueda inmediata, sin esperar 24, 48 o 72 horas, así como el fortalecimiento de la coordinación entre las instituciones responsables para agilizar las acciones de localización y evitar que la burocracia o la falta de comunicación se conviertan en obstáculos para encontrar a una persona.

La nueva ley también contempla herramientas para mejorar el intercambio de información, fortalecer las bases de datos y las capacidades forenses, con el propósito de contribuir a la localización e identificación de personas desaparecidas y ofrecer respuestas a las familias que llevan meses o años esperando noticias.

Grecia Aguilar subrayó que la atención a esta problemática no puede limitarse a la apertura de expedientes, sino que requiere compromiso institucional, actuación diligente y acompañamiento digno para quienes enfrentan la incertidumbre de no saber dónde está un ser querido.

Por ello, consideró fundamental que las disposiciones aprobadas se traduzcan en acciones concretas y responsabilidades claras para las autoridades.

Como integrante de las comisiones dictaminadoras, la diputada destacó la importancia de avanzar hacia un marco legal que reconozca la participación de las familias y los colectivos de búsqueda, cuya lucha ha sido fundamental para visibilizar las desapariciones y exigir que las instituciones respondan con sensibilidad, coordinación y respeto a los derechos humanos.

Finalmente, la coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano reconoció la perseverancia de las madres buscadoras y de todas las personas que no han dejado de buscar a sus seres queridos, y sostuvo que la aprobación de esta ley debe marcar el inicio de una etapa de mayor responsabilidad institucional, en la que cada búsqueda se atienda con urgencia y cada familia encuentre respaldo en las autoridades.