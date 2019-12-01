Michoacán cuenta con más de 570 mil vacunas contra el sarampión; niños de 6 meses a 12 años son prioridad: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 11:01:22
Morelia, Michoacán, 16 de febrero de 2026.- Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad son población prioritaria para la aplicación de las vacunas contra el sarampión, detalló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al destacar que en Michoacán existen 577 mil 585 vacunas disponibles.

El mandatario detalló que el biológico se encuentra listo para aplicación en los 364 centros de salud de la entidad, así como en hospitales del IMSS, del ISSSTE y del IMSS Bienestar.

Refirió que en la entidad se tienen confirmados 306 casos, de los cuales 246 corresponden al 2025 y 60 casos de este año; de estos, el 90 por ciento son pacientes que no contaban con el esquema de vacunación.

Mientras tanto, el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, informó que al corte del sábado pasado son 551 mil dosis las que se han aplicado desde el mes de abril del año pasado en toda la entidad.

Informó que hasta el momento se tienen detectados 18 casos activos de sarampión, por lo que hizo un llamado para vacunar a la población en situación vulnerable.

