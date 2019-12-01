Michoacán corta brecha digital con internet gratuito para estudiantes: Bedolla  

Morelia, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- Como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, todos los estudiantes de bachillerato y universitarios de Michoacán, tendrán conexión a internet de manera gratuita con la entrega de 237 mil 100 chips de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su respaldo y atención a esta acción que gestionó el gobernador para cortar la brecha digital en la entidad, misma que se suma a otras estrategias para que Michoacán sea el cuarto estado del país con cobertura eléctrica en el 100 por ciento de los hogares.

“Sin luz no hay posibilidad de desarrollo, pero sin internet la brecha al desarrollo se hace del tamaño de una autopista. Esa brecha digital es la gran batalla en el mundo. Aquellos países que logren que su población acceda 100 por ciento al internet, tendrán futuro y desarrollo”, afirmó.

Para ello se firmó un convenio general entre Ramírez Bedolla, la secretaria de Energía de México, Luz Elena González Escobar; y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor.

González Escobar expuso que en México hemos regresado a la convicción de que la energía no es una mercancía, sino un bien estratégico para el desarrollo de nuestro país. “La presidenta también nos pidió acortar la brecha digital en beneficio de todos, pero principalmente de los jóvenes del estado, ya que la base de cualquier estrategia de paz es la educación”, dijo.

Por su parte, Calleja Alor detalló que, de enero a julio de este año, la CFE realizará 765 obras en beneficio de 20 mil usuarios, con una inversión total de 304 millones de pesos. “Con estos trabajos la entidad michoacana será la cuarta en todo el país con una cobertura total de electrificación”, destacó.

Acompañaron al gobernador el subsecretario de Bienestar federal, Jesús valencia Guzmán; la secretaria de Educación, Gabriela Molina; los secretarios de Finanzas y de Comunicaciones y Obras Públicas, Luis Navarro García y Rogelio Zarazúa Sánchez, respectivamente; la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa Olmeda; así como funcionarios federales, estatales y municipales, y personas beneficiadas.