Michoacán continúa fortaleciendo su conectividad aérea

Morelia, Michoacán, 15 de julio de 2026.- Michoacán se consolida como un destino cada vez más conectado con México y el mundo. Muestra de ello es el crecimiento sostenido del Aeropuerto Internacional de Morelia, el cual movilizó a 772 mil 100 pasajeros durante el primer semestre de 2026; esta cifra representa un incremento del 12 por ciento en comparación con los 689 mil 300 usuarios registrados en el mismo periodo del año anterior.

El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, destacó que estos resultados son reflejo del impulso que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha dado al fortalecimiento de la conectividad aérea como una estrategia para atraer más turistas, generar desarrollo económico y posicionar al estado en mercados nacionales e internacionales.

Recordó que las cifras dadas a conocer por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), operador de la terminal aérea de Morelia, confirman el crecimiento sostenido que mantiene el aeropuerto. Tan solo durante junio de este año se movilizaron 121 mil 900 pasajeros, lo que representó un crecimiento histórico del 17.5 por ciento en comparación con el mismo mes de 2025.

“Del total de pasajeros registrados en junio, 57 mil 800 correspondieron a vuelos nacionales, lo que representa un incremento del 7.9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En el mercado internacional también se observó un importante crecimiento, al alcanzar 64 mil 100 viajeros, cifra superior en 27.7 por ciento a los 50 mil 200 pasajeros registrados en junio de 2025”, destacó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Durante estas vacaciones de verano, la amplia conectividad aérea facilita la llegada de turistas y visitantes provenientes de destinos nacionales como Ciudad de México, Monterrey, Puerto Vallarta, Ixtapa-Zihuatanejo, Cancún, Mexicali y Tijuana; así como de importantes ciudades de Estados Unidos, entre ellas Los Ángeles, Ontario, San José, Fresno, Oakland y Sacramento, en California; Chicago O’Hare y Chicago Midway, en Illinois; además de San Antonio, Houston y Dallas, en Texas.

Gracias a esta red de conexiones, cada vez más viajeros pueden descubrir la riqueza turística de Michoacán “el alma de México” a través de su patrimonio cultural e histórico, su gastronomía, artesanías, pueblos con encanto, naturaleza y experiencias únicas. Para conocer más sobre los destinos, rutas y experiencias que ofrece Michoacán, consulta visitmichoacan.com.mx.