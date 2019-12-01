Michoacán cierra con 60 medallas su participación en la Paralimpiada Nacional

Michoacán cierra con 60 medallas su participación en la Paralimpiada Nacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 17:00:51
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Zapopan, Jalisco, 11 de octubre de 2026.- Michoacán culminó su participación en la Paralimpiada Nacional 2026 con 60 medallas. La competencia se desarrolló del 20 de septiembre al 10 de octubre en Jalisco, informó la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid). 

La delegación michoacana, conformada por 63 deportistas y 21 entrenadores, obtuvo 20 oros, 26 platas y 14 bronces en cuatro de las cinco disciplinas en las que participó: paranatación, paratletismo, paratriatlón y paraciclismo.

La disciplina en la que se obtuvieron más medallas fue la paranatación, con 41 metales. Le siguieron el paratletismo, con 15; el paratriatlón, con dos; y el paraciclismo, también con dos. El nadador Yerik Farías fue la figura de la delegación al conseguir cinco medallas de oro. 

“Es un balance muy positivo. Las y los deportistas de Michoacán dieron su mayor esfuerzo y mejoraron sus marcas; en todas las disciplinas el nivel subió. También quiero reconocer el gran esfuerzo de padres de familia y entrenadores, quienes hicieron un gran trabajo”, aseguró el director de la Cecufid, Raúl Morón Vidal. 

La Paralimpiada Nacional es el evento deportivo adaptado más importante de México, donde compiten niñas, niños y jóvenes con discap1acidad. En esta edición participaron alrededor de 2 mil 900 deportistas.

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