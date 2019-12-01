Michoacán cerrará 2025 con indicadores favorables, afirma Bedolla

Morelia, Michoacán, a 16 de diciembre del 2025.- A quince días de concluir el año, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que existen indicadores favorables para que la entidad inicie el 2026 en un escenario positivo, derivado del desempeño económico y administrativo registrado durante 2025.

El mandatario estatal destacó que el crecimiento económico de Michoacán se encuentra por encima del promedio nacional, lo que genera un panorama alentador para el arranque del próximo año y fortalece las expectativas de desarrollo en distintos sectores.

Afirmó que su administración ha cumplido puntualmente con los trabajadores del estado, incluido el personal del Poder Ejecutivo y del sector educativo, al garantizar desde el inicio de su gobierno el pago oportuno de salarios y prestaciones.

En el ámbito social y de infraestructura, Ramírez Bedolla subrayó los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, así como programas como la beca Gertrudis Bocanegra y la construcción de nuevos bachilleratos. Añadió que las obras públicas programadas, entre ellas distribuidores viales, rehabilitación de carreteras y los teleféricos de Uruapan y Morelia, avanzan conforme a lo planeado con buenas perspectivas para 2026.