Michoacán busca sembrar vida con 200 mil peces nativos en el lago de Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 10:57:55

Morelia, Michoacán, 30 de enero de 2026.- La Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca) anunció la meta de liberar 200 mil ejemplares de especies nativas durante 2026 en el lago de Pátzcuaro. Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral para rescatar la biodiversidad del cuerpo de agua y fortalecer el sustento de las familias pescadoras de la región.

Para lograrlo, la Compesca encabeza la producción de crías en la Reserva Ecológica de Protección del Pez Blanco, situada en Urandén. En este centro se ejecutan protocolos técnicos especializados para optimizar el desarrollo y elevar los índices de supervivencia de las especies.

Ramón Hernández Orozco, director general de la dependencia, detalló que la producción de pez blanco (Chirostoma estor) en la reserva se realiza bajo dos modalidades: en viveros alimentados por manantiales recientemente rehabilitados y mediante cuneros rústicos instalados directamente en el lago.

Además del pez blanco, el programa incluye la siembra de acúmara (Algansea lacustris). Ambas especies son originarias de la zona y destacan tanto por su aporte nutricional como por su arraigo en la historia milenaria del lago.

El funcionario estatal señaló que estas acciones forman parte del plan integral impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para el rescate del lago de Pátzcuaro, donde la recuperación de la fauna nativa es un eje fundamental para la restauración ecológica y el bienestar de las comunidades de la cuenca.