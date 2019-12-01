“Michoacán alcanza nivel histórico en empleo formal; es resultado de una política económica con rumbo y justicia social”: Jesús Mora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 12:01:30

Morelia, Michoacán, a 13 de abril de 2026.—El presidente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, destacó que el estado ha alcanzado un nivel histórico en generación de empleo formal, al registrar 505 mil 642 puestos de trabajo durante el mes de marzo, la cifra más alta de la que se tenga registro en la entidad.

Señaló que este resultado no es producto de la casualidad, sino de una estrategia económica sostenida que ha impulsado el Gobierno del Estado, encabezado por el Maestro Alfredo Ramírez Bedolla, basada en la inversión pública, la estabilidad financiera y el fortalecimiento del mercado interno.

“Estamos viendo cómo Michoacán rompe inercias de estancamiento y se coloca como una de las entidades con mayor dinamismo en la generación de empleo formal. Esto refleja que cuando se gobierna con honestidad, orden y sentido social, los resultados llegan y se traducen en bienestar para las familias”, afirmó.

Jesús Mora subrayó que mantener una base superior a los 500 mil empleos formales no solo representa una cifra récord, sino un cambio estructural en la economía estatal, al consolidar condiciones de certidumbre para la inversión y garantizar derechos laborales para miles de trabajadores.

En este sentido, destacó que el modelo impulsado por el gobierno del Maestro Alfredo Ramírez Bedolla ha priorizado el desarrollo con justicia, dejando atrás prácticas de endeudamiento irresponsable y apostando por una economía que crece sin comprometer el futuro de las próximas generaciones.

“Hoy Michoacán no solo crece, sino que lo hace de manera más justa, incorporando a más personas al empleo formal, con acceso a seguridad social y condiciones laborales dignas.

Ese es el verdadero sentido de la transformación: que el crecimiento económico se traduzca en bienestar real”, concluyó.