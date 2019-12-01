Michoacán alcanza meta histórica con más de 10 millones de árboles plantados en 2025

Morelia, Michoacán, 30 de diciembre del 2025.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Forestal de Michoacán, logró en 2025 la reforestación de 16 mil 721 hectáreas, cifra que representa un incremento de cinco veces lo alcanzado durante el año anterior.

Durante las jornadas de reforestación de este año, se distribuyeron más de 10 millones de árboles en 90 municipios de la entidad, donde se priorizaron Áreas Naturales Protegidas y zonas afectadas por incendios forestales. Esta estrategia de restauración forestal se concentró prioritariamente en las regiones Oriente, Meseta, Pátzcuaro, Zirahuén y Cuitzeo, zonas fundamentales para la recarga de mantos acuíferos y la conservación de la biodiversidad en el estado.

El programa generó un impacto social significativo al beneficiar de manera directa a más de mil 200 actores locales, incluyendo ayuntamientos, comunidades indígenas, ejidos y pequeños propietarios. Asimismo, se priorizaron las cuencas del estado con la plantación de 7 mil 600 hectáreas en las regiones de los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo, así como en los ríos Duero y Cutzamala.

Estas acciones se complementaron con obras de restauración de suelos en mil 805 hectáreas, mediante la implementación de terrazas individuales, presas de piedra, morillos, gaviones y zanjas trinchera. Adicionalmente, se llevaron a cabo trabajos de conservación con el acomodo de material vegetal, uso de ramas y otras ecotecnias diseñadas para frenar la erosión y favorecer la infiltración de agua en estas zonas de alta relevancia hídrica.

Al esfuerzo del Gobierno del Estado se sumaron actores clave como la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Aguacate, asociaciones civiles, organizaciones no Gubernamentales nacionales e internacionales, Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) y el programa federal Sembrando Vida.